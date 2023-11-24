Третья жена Градского вновь обратилась в суд по поводу права на его наследство

Третья жена Градского обжаловала решение суда об отказе в праве на наследство

Третья жена народного артиста России Александра Градского Ольга Градская (Фартышева) обратилась в суд, чтобы обжаловать решение об отказе в удовлетворении ее гражданского иска к вдове и детям музыканта о праве на наследство артиста. Об этом сообщили в Тверском суде Москвы, передает ТАСС.

Помимо этого, жалобы подали сын и дочь Фартышевой.

Дата судебного заседания, которое будет проходить в Московском городском суде, пока не назначена, говорится в сообщении.

Ранее Тверской суд столицы в полном объеме отказал Градской в иске, который она подала к вдове музыканта Марине Коташенко и своим детям Марии и Даниилу в прошлом году. Известно, что разбирательства проходили в закрытом режиме.

Сообщалось, что Градская «просила признать общим имуществом супругов земельные участки, жилое здание, нежилое здание, нежилые помещения, также просила выделить 1/2 долю имущества, нажитого во время брака с Градским, исключив его из состава наследственного имущества, и признать за ней право на собственность».

До этого стало известно, что Марина Коташенко получила в наследство почти все имущество Александра Градского. При этом старшим детям певца Даниилу и Марии достался лишь старый разрушенный дом.