Уролог предупредил о неожиданной опасности колбасы и бекона

Уролог Гадзиян: обработанное мясо в рационе повышает риск развития деменции

Обработанное мясо в рационе человека повышает риск развития опасных заболеваний, предупредил хирург-уролог, андролог, онкоуролог Марк Гадзиян. О неожиданной опасности такого мяса он рассказал в своем Telegram-канале.

Врач сослался на исследования ученых из Университета Лидса, показавшие, что употребление всего 25 граммов обработанного мяса в день повышает риск развития деменции на 44 процента. «Следовательно, сэндвичи с беконом, колбасой и салями теперь уже не кажутся специалистам таким уж безобидным завтраком. Мясо и раньше связывали с повышенным риском старения, но предыдущие исследования не могли определить, какие виды этого продукта наиболее опасны».

При этом, продолжил Гадзиян, 50 граммов богатого белком необработанного и постного красного мяса — говядины, телятины или баранины — наоборот, снижают вероятность развития слабоумия на 19 процентов.

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