Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:18, 24 ноября 2023Наука и техника

В атмосфере газового гиганта обнаружили метан

Телескоп Уэбба обнаружил метан в атмосфере гигантской экзопланеты

Фото: ESA / Globallookpress.com

Космический телескоп имени Джеймса Уэбба получил спектры экзопланеты WASP-80 b и обнаружил, что атмосфера газового гиганта содержит метан и водяной пар. Согласно результатам, опубликованным в журнале Nature, это первый раз, когда метан был выявлен на транзитной планете, то есть во время ее прохождения на фоне диска родительской звезды.

WASP-80 b относится к классу теплых юпитеров, то есть имеет размер и массу, аналогичные Юпитеру в Солнечной системе, а также температуру выше температуры Юпитера (125 кельвинов), но ниже температуры горячих юпитеров (около 1450 кельвинов). Период обращения вокруг звезды типа красный карлик составляет три дня, а ее расстояние до Земли — 163 световых года. Близость к звезде и удаленность от Солнечной системы делают планету неразличимой для Уэбба, однако астрономы ее изучают по комбинированному свету во время транзита.

Материалы по теме:
Тихий монстр В центре Млечного Пути произошел мощный взрыв. Чем это грозит?
Тихий монстрВ центре Млечного Пути произошел мощный взрыв. Чем это грозит?
16 августа 2019
Дали сигнал Как астрономы приблизились к разгадке самого странного космического явления
Дали сигналКак астрономы приблизились к разгадке самого странного космического явления
5 января 2020

Когда планета проходит на фоне диска звезды, ее атмосфера блокирует больше света определенных длин волн. Это позволило получить спектр, который затем был интерпретирован с использованием двух типов моделей, определяющих, как выглядит атмосфера планеты при экстремальной близости к звезде.

Первый тип модели проверяет миллионы комбинаций содержания метана и воды, а также температур, чтобы найти лучшее соответствие с наблюдаемой картиной. Второй тип, называемый «самосогласованными моделями», также проверяет миллионы комбинаций, но использует имеющиеся знания в области физики и химии для определения ожидаемых уровней метана и воды на планете.

Уровень статистической значимости открытия метана на WASP-80 b составил 6,1 сигмы (стандартного отклонения), что превышает пять сигм, когда можно говорить об однозначном открытии. Иными словами, вероятность ложного результата оценивается в 1 на 942 миллиона.

По словам ученых, дополнительные наблюдения с помощью инструментов MIRI и NIRCam на борту телескопа Уэбба позволят наблюдать другие содержащие углерод молекулы, такие как окись углерода и углекислый газ, что позволит получить более полную картину химического состава атмосферы WASP-80 b.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      В Подмосковье задержаны высокопоставленные чиновники. Их действия могли повлиять на работу систем ПВО

      105 сотрудников Wildberries доставили в военкомат после задержаний на складе

      Раскрыт заработок самого дорогого хитмейкера России

      Россиянам назвали способ не платить налог на подаренную недвижимость

      Уролог предупредил о неожиданной опасности колбасы и бекона

      Обвиненная в покушении на совершение теракта украинка предстанет перед судом

      На Украине предложили брать налоги с эзотериков

      Москвичей предупредили о серьезных транспортных проблемах

      В МИД России прокомментировали слухи о возможной смене посла в США

      Новый президент Аргентины Милей отменил поездку в США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости