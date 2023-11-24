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00:29, 24 ноября 2023Мир

В Хельсинки заявили о регулярно несущих цветы к сожженному танку Т-72 россиянах

STT: в Хельсинки россияне регулярно несут цветы и ленты к сожженному танку Т-72
СюжетПротесты в России

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Живущие в Хельсинки россияне регулярно несут цветы и георгиевские ленты к сожженному танку Т-72, об этом сообщил председатель организации Your Finnish Friends ry, организовавшей демонстрацию техники, Каспер Канносто. Его слова приводит агентство STT.

«Дуло танка очищают от роз много раз в день. За одну уборку приходится убирать около 10-20 роз — в зависимости от того, как часто волонтер успевает убирать», — отметил он.

Канносто добавил, что россияне приносят георгиевские ленты к танку, когда рядом никого нет. Он также рассказал, что во вторник 21 ноября четыре человека спели рядом с Т-72 гимн России, но ушли, когда их попросили прекратить.

Ранее в СМИ появилась информация, что финские власти установили на площади Хельсинки российский танк Т-72, который был сожжен на Украине. В ответ посольство России направило МИД Финляндии ноту протеста.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал на эту тему анекдот в виде диалога двух финнов Матти и Пекка.

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      Марина Совина
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