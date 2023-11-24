В Молдавии против протестующих фермеров возбудили уголовные дела

ТАСС: полиция Молдавии возбудила уголовные дела против протестующих фермеров

В Молдавии полиция возбудила уголовные дела против протестующих фермеров, которые пригнали к правительству в Кишиневе тракторы. Об этом сообщил глава Генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцану, его слова приводит ТАСС.

Чиновник заявил, что акция была плохо организована, а протестующие призывали к неуважению закона. Он также добавил, что фермеры портили государственную собственность, создавали помехи движению автотранспорта в городе и нарушали общественный порядок.

В свою очередь, лидер протестующих, глава ассоциации «Сила фермеров» Александр Слусарь отметил, что конфликт спровоцировали сотрудники полиции, попытавшиеся отобрать водительские права у одного из участников акции.

«Это вызвало недовольство. Вскоре приехал спецназ, они всех скрутили. Через три минуты фермеру вернули права. Мой вопрос: зачем это сделали?» — возмутился Слусарь. Ему также вручили повестку с требованием явиться в полицию.

Молдавские фермеры вышли на акции протеста из-за недовольства сельскохозяйственной политикой правительства. В частности, их не устраивает отсутствие поддержки от властей и открытие рынка страны для импорта зерновых с Украины.

Ранее лидер фермеров сообщал, что силовики неоднократно провоцировали протестующих. Он также отметил, что организаторы просили власти предоставить им зеленый коридор для проведения акции, но им было отказано.