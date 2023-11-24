В России оценили выброшенный на берег безэкипажный катер ВСУ

Дандыкин: выброшенный на берег катер ВСУ «Магура» сложно обнаружить в море

Выброшенный на берег Крыма безэкипажный катер «Магура V5», который используют Вооруженные силы Украины (ВСУ), сложно обнаружить в море. Возможности ставшего трофеем дрона оценил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с MK.RU.

Он отметил, что в прошлом году российские бойцы уже вылавливали украинские надводные дроны с минимальными повреждениями. «Этим катерам-"камикадзе" хоть и дают украинские названия, но по факту они иностранного производства: практически вся начинка западная, по некоторым данным, немецкая. Самая большая сложность — в том, чтобы обнаружить этот катер в море, так как он полупогружного типа. С другой стороны, мы и это научились делать», — сказал эксперт.

По его словам, подобный катер можно уничтожить даже пулеметным огнем, поскольку у него нет бронирования.

Отмечается, что дрон «Магура V5», которым пытались атаковать корабли на западном побережье Крыма, попал в руки российских военных. Дандыкин предположил, что аппарат выбросило на берег после шторма. Он подчеркнул, что безэкипажный катер может унести в море даже при шторме в 3-4 балла. Также эксперт допустил, что изучение трофея повысит эффективность противодействия надводным дронам.

В сентябре управляющий директор холдинга KMZ Михаил Даниленко сообщил, что компания может поставить Минобороны России универсальные безэкипажные катера на базе платформы «Визир».