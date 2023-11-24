В Wildberries допустили миллиардные убытки предпринимателей из-за проверки ОМОН

РБК: в Wildberries допустили миллиардные убытки из-за проверки СЦ в Электростали

В маркетплейсе Wildberries допустили миллиардные убытки предпринимателей из-за проверки ОМОН на складе в подмосковной Электростали. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу.

Представители компании заявили, что восемь тысяч сотрудников сортировочного центра (СЦ) не могут начать работу. «Сотни тысяч товаров продавцов не отгружаются клиентам. Эта ситуация грозит миллиардными убытками предпринимателей в высокий сезон», — рассказали собеседники издания.

В пресс-службе отметили, что руководители онлайн-маркета поддерживают связь с правоохранительными органами. В настоящий момент проверка продолжается.

Утром 24 ноября ОМОН провел рейд на складе Wildberries. Представителей Росгвардии в первую очередь интересовали работники, находящиеся на территории России нелегально, а также недавно получившие российское гражданство и решившие не вставать на воинский учет. Во время рейда силовики вручали работникам повестки в военкомат.