Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:19, 24 ноября 2023Ценности

В Wildberries допустили миллиардные убытки предпринимателей из-за проверки ОМОН

РБК: в Wildberries допустили миллиардные убытки из-за проверки СЦ в Электростали

Фото: Сергей Петров / Globallookpress.com

В маркетплейсе Wildberries допустили миллиардные убытки предпринимателей из-за проверки ОМОН на складе в подмосковной Электростали. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу.

Представители компании заявили, что восемь тысяч сотрудников сортировочного центра (СЦ) не могут начать работу. «Сотни тысяч товаров продавцов не отгружаются клиентам. Эта ситуация грозит миллиардными убытками предпринимателей в высокий сезон», — рассказали собеседники издания.

В пресс-службе отметили, что руководители онлайн-маркета поддерживают связь с правоохранительными органами. В настоящий момент проверка продолжается.

Утром 24 ноября ОМОН провел рейд на складе Wildberries. Представителей Росгвардии в первую очередь интересовали работники, находящиеся на территории России нелегально, а также недавно получившие российское гражданство и решившие не вставать на воинский учет. Во время рейда силовики вручали работникам повестки в военкомат.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      В Wildberries допустили миллиардные убытки предпринимателей из-за проверки ОМОН

      Дочь Ким Чен Ына и ученые отметили запуск спутника-шпиона в одинаковых футболках

      Стал известен владелец сбившего двух девушек в Москве Lexus RX

      ВМС США столкнулись с проблемой технического обслуживания

      20 россиянок на пять месяцев застряли в казарме со срочниками

      Жители рыбацкого города пожаловались на нашествие «миллионов и миллионов крыс»

      Троих российских подростков заподозрили в серии диверсий по заказу с Украины

      В России школьника увезли с урока с инсультом

      Вокалистка популярной рок-группы вспомнила свой самый ужасный концерт

      ЦАХАЛ обвинил ХАМАС в нарушении перемирия спустя 15 минут после его начала

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости