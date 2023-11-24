В Госдуме призвали проверять заключенных до отправки на СВО и помилования

Депутат Останина призвала проверять заключенных до отправки на СВО и помилования

Существуют статьи Уголовного кодекса, по которым не может быть срока давности и права на помилование даже с помощью участия в СВО. При подписании заключенными контрактов необходимо внимательно проверять, за что именно они несут наказание. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявила депутат Госдумы Нина Останина.

Драпенко удивилась помилованию каннибала

«Когда решался вопрос о мобилизационных действиях в отношении осужденных, речь шла о запрете на привлечение в любой форме тех, кто осужден за педофильские статьи и другие злостные преступления. [Странно, что искупить свою вину получил право] человек, осужденный за каннибализм. Есть статьи, по которым нет срока давности, и это абсолютно правильно», — подчеркнула Останина.

Далеко не каждый человек, по ее словам, имеет право на искупление вины путем участия в СВО. Кроме того, речь здесь не только о справедливости, но и о безопасности общества.

На первоначальном этапе надо смотреть, кто за что привлекался. И понимать, что люди вернутся в социум не через 15 лет, а через год. Готовы ли они? Они ведь уходили на СВО не из дома, а из условий, где не могли социализироваться. Вернувшись, они чувствуют себя героями, считают, что имеют право на дальнейшие "подвиги" Нина Останина депутат Госдумы

Драпенко призвала контроллировать

Политик убеждена, что, не взирая на заслуги, награды, которые бывший осужденный получил на СВО, правоохранители должны внимательно контролировать его после возвращения в общество. Это может быть срок в один или два года для уверенности в том, что человек не принесет вреда окружающим и способен социализироваться.

«Я разделяю тревогу людей, когда на свободу выходят жесточайшие преступники и начинают геройствовать. Эти люди нуждаются в особом внимании со стороны правоохранителей. Не надо стесняться этого контроля», — призвала Останина.

Ранее Останина заявляла, что необходимо продумать меры для возвращения помилованных заключенных домой. Например, если человек прекращает или отказывается выплачивать компенсацию пострадавшей от него семье, то судебные приставы обязаны взыскать с него эти средства. Она также предлагала контролировать помилованных заключенных.