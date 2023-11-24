В России высказались о вероятности возвращения железного занавеса

Депутат Журова назвала невозможным возвращение железного занавеса

Возвращение железного занавеса на данный момент кажется невозможным: Россия слишком сильно интегрирована в международное сообщество. Кроме того, даже на Западе найдется множество противников такого подхода. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявила депутат Госдумы Светлана Журова.

«Раньше люди были убеждены, что с СССР дружить не надо, многие были запуганы. Но с тех пор все изменилось, люди побывали в России, у них сложилось свое впечатление. Поэтому, если мы говорим именно на уровне людей, а не политиков, то никакого железного занавеса, конечно, не получится. Даже санкции, которые тоже являются таким элементом, не помогают, потому что мы просто начали взаимодействовать с другими странами. Это уже не занавес. Тот же БРИКС — это уже почти полмира», — заметила политик.

Железный занавес в чистом виде сегодня, по мнению Журовой, невозможен ни для одной страны мира. Исключением может быть только КНДР. Более того, как считает депутат, полная изоляция России невыгодна даже Западу.

«В Евросоюзе нет единого мнения на этот счет. Есть целый ряд стран, которые были бы не согласны с таким решением. Та же Венгрия, например, точно выступила бы против», — уверена Журова.

Депутат добавила, что ряд важных для Европы проектов можно реализовать только при участии России, потому многие страны ждут скорейшего восстановления отношений.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков назвал разговоры о железном занавесе со стороны Запада преждевременными. «Много разной такой агрессивной риторики мы наблюдаем с той стороны, но будем надеяться, что до этого не дойдет», — констатировал он.