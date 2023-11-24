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13:26, 24 ноября 2023Мир

Песков назвал преждевременными разговоры о железном занавесе со стороны Запада

Песков: надеемся, что до железного занавеса со стороны Запада дело не дойдет

Фото: Kevin Wurm / Reuters

Надеемся, что до железного занавеса на российских границах со стороны Запада дело не дойдет. Об этом на фоне закрытия пунктов пропуска на финско-российской границе заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Песков назвал разговоры о железном занавесе со стороны Запада преждевременными. «Много разной такой агрессивной риторики мы наблюдаем с той стороны, но будем надеяться, что до этого не дойдет», — констатировал он.

Ранее министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен уточнила, что граница с Россией будет полностью закрыта в том случае, если поток мигрантов не снизится. По ее словам, российские власти якобы специально перевозят мигрантов к границе с Финляндией.

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      Дарья Балацкая
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