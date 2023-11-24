Песков назвал преждевременными разговоры о железном занавесе со стороны Запада

Песков: надеемся, что до железного занавеса со стороны Запада дело не дойдет

Надеемся, что до железного занавеса на российских границах со стороны Запада дело не дойдет. Об этом на фоне закрытия пунктов пропуска на финско-российской границе заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Песков назвал разговоры о железном занавесе со стороны Запада преждевременными. «Много разной такой агрессивной риторики мы наблюдаем с той стороны, но будем надеяться, что до этого не дойдет», — констатировал он.

Ранее министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен уточнила, что граница с Россией будет полностью закрыта в том случае, если поток мигрантов не снизится. По ее словам, российские власти якобы специально перевозят мигрантов к границе с Финляндией.