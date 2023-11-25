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15:33, 25 ноября 2023Мир

Армения и Саудовская Аравия подписали протокол о дипломатических отношениях

Между Арменией и Саудовской Аравией установились дипломатические отношения

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Армения и Саудовская Аравия подписали протокол об установлении дипломатических отношений. Об этом сообщили в пресс-службе армянского МИД.

«25 ноября между Республикой Армения и Королевством Саудовская Аравия был подписан протокол об установлении дипломатических отношений», — говорится в сообщении.

В МИД отметили, что протокол подписали в Абу-Даби послы Армении и Саудовской Аравии Карен Григорян и Султан ибн Абдалла Аль-Ангар.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван надеется в ближайшее время обсудить отношения с Москвой на более высоком уровне. «Мы ожидаем от армяно-российских отношений взаимопонимания, обоюдного уважения интересов, суверенитета, независимости и обязательств», — заявил армянский лидер.

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      Никита Абрамов
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