InfoBRICS: ВС РФ уничтожат ракетами «Кинжал» авиабазы ВСУ с самолетами F-16

ВС России уничтожат авиабазы Вооруженных сил Украины (ВСУ) с истребителями F-16 ракетами «Кинжал» и «Искандер», предрек военный эксперт Драго Босник в статье для InfoBRICS.

По его мнению, российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160 с крылатыми ракетами или наземные системы могут легко уничтожить точными дальнобойными ударами целые эскадрильи, стоящие на взлетно-посадочных полосах. Другие носители боеголовок, такие как ударные истребители МиГ-31К и Су-34М, могут запустить гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и уничтожить целые авиабазы с главными самолетами ВСУ F-16, их пилотами и наземными бригадами.

Босник также указал, что американские самолеты не будут в безопасности и в небе, а после их уничтожения российские военные смогут изучить их и разработать еще более совершенные системы противодействия западным истребителям. Он добавил, что из-за российских самолетов МиГ-31БМ, Су-35С и Су-57 и современных зенитно-ракетных комплексов «вероятность выживания любого другого иностранного истребителя в таких условиях фактически равна нулю».

Ранее в Дании началось обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16. Военных обучали на легкомоторных самолетах натовского образца и теперь перешли к совместным с инструкторами полетам на истребителях.