Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
21:34, 25 ноября 2023Наука и техника

Главному самолету ВСУ предрекли уничтожение Россией

InfoBRICS: ВС РФ уничтожат ракетами «Кинжал» авиабазы ВСУ с самолетами F-16

Фото: Inquam Photos / Reuters

ВС России уничтожат авиабазы Вооруженных сил Украины (ВСУ) с истребителями F-16 ракетами «Кинжал» и «Искандер», предрек военный эксперт Драго Босник в статье для InfoBRICS.

По его мнению, российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160 с крылатыми ракетами или наземные системы могут легко уничтожить точными дальнобойными ударами целые эскадрильи, стоящие на взлетно-посадочных полосах. Другие носители боеголовок, такие как ударные истребители МиГ-31К и Су-34М, могут запустить гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и уничтожить целые авиабазы с главными самолетами ВСУ F-16, их пилотами и наземными бригадами.

Босник также указал, что американские самолеты не будут в безопасности и в небе, а после их уничтожения российские военные смогут изучить их и разработать еще более совершенные системы противодействия западным истребителям. Он добавил, что из-за российских самолетов МиГ-31БМ, Су-35С и Су-57 и современных зенитно-ракетных комплексов «вероятность выживания любого другого иностранного истребителя в таких условиях фактически равна нулю».

Ранее в Дании началось обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16. Военных обучали на легкомоторных самолетах натовского образца и теперь перешли к совместным с инструкторами полетам на истребителях.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Пугающе» Илон Маск высказался о поставках боеприпасов Украине и их последствиях

      Военкор сообщил о взятии под контроль российскими войсками промзоны Авдеевки

      ЦАХАЛ выразил готовность возобновить военную операцию в секторе Газа

      ХАМАС заявило о нарушении Израилем условий перемирия

      «Спартак» победил «Балтику» в матче РПЛ

      Умерла актриса из «Бумбараша»

      Главному самолету ВСУ предрекли уничтожение Россией

      МИД России назвал число вывезенных из Газы россиян

      Определены любимые алкогольные напитки москвичей

      Игрок ЦСКА отреагировал на прозвище «узбекский Месси»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости