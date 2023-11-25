Россиян предупредили об опасности переохлаждения

Иммунолог Крючков предупредил об опасности переохлаждения

При переохлаждении вероятность заболеть у человека повышается, предупредил кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков. В разговоре с «Лентой.ру» специалист назвал россиянам способы защитить себя от резких перепадов температур.

При этом иммунолог отметил, что простудные заболевания возникают у человека не из-за переохлаждений.

«Это может быть первичным триггером, но суть в том, что к этому присоединяется инфекция. За счет перепадов резистентность тканей снижается, и инфекции садятся на более благоприятную почву», — объяснил он.

Также Крючков перечислил несколько способов защиты организма от переохлаждения. Одним из них он назвал утепленную одежду.

«Второй момент — это улучшать адаптируемость организма к перепадам температур за счет закаливания, если позволяет здоровье. При этом закаливание нужно начинать постепенно, с небольших колебаний температур. Это увеличивает резистентность организма. Кстати говоря, если говорить о глотке и гортани, то даже иногда рекомендуют есть мороженное, но начинать с небольших порций. Таким образом также, возможно, улучшается резистентность слизистой к низким температурам», — сообщил специалист.

Еще одним способом защиты организма иммунолог назвал проветривание помещений.

«За счет того, что вирусные инфекции накапливаются в помещении, если их не проветривать, то, соответственно, проветривание снижает риск простудиться. Это основное», — заключил Крючков.

Ранее диетолог Елена Соломатина сообщила, что зимой необходимо есть рыбные и овощные супы для укрепления иммунитета. По ее словам, сытные супы-пюре, а также супы из овощей, рыбы, грибов благотворно влияют на слизистую оболочку и укрепляют иммунитет. Особо полезны они зимой, в сезон простуд и вирусов, отметила диетолог.

