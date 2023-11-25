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01:51, 25 ноября 2023Ценности

Ким Кардашьян станцевала в купальнике под песню Канье Уэста

Ким Кардашьян станцевала с дочерью под трек бывшего мужа Канье Уэста

Фото: Reuters

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян опубликовала совместное видео, в котором танцует с дочерью Норт Уэст под трек своего бывшего мужа рэпера Канье Уэста. Роликом она поделилась в социальной сети Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Видео снято по случаю Дня благодарения. Кардашьян позировала в легинсах и лифе от купальника черного цвета. Норт была одета в шорты, объемную футболку, носки и кеды. Волосы девочки были заплетены в косы.

Ранее сообщалось, что дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста Норт захотела завладеть бизнесом родителей. «Когда мне будет около 13 лет, я хочу гулять с собаками, чтобы заработать деньги на покупку художественных принадлежностей. Я собираюсь создавать произведения искусства, которые буду продавать. Кроме того, однажды я хочу владеть Yeezy и Skims, и я хочу стать владельцем бизнеса», — заявила она журналистам.

В ноябре хирург Эндрю Передо раскрыл пластические операции членов семьи Кардашьян-Дженнер. Специалист рассказал о Ким Кардашьян, которая, по его мнению, увеличила губы с помощью филлеров или трансплантации жира. Кроме того, он считает, что владелица бренда Skims сделала ринопластику и блефаропластику

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      Екатерина Подвигина
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