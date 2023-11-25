Миротворцев ООН в Ливане обстреляли израильские войска

Миротворцы ООН в Ливане заявили, что их патруль обстреляли израильские войска

Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ) заявили в социальной сети X (бывший Twitter), что израильские войска обстреляли их патруль на юге страны.

«Сегодня около 12 часов дня патруль ВСООНЛ подвергся обстрелу со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в окрестностях Айтаруна на юге Ливана», — говорится в сообщении.

Уточняется, что миротворцы не пострадали. При этом было повреждено одно транспортное средство. Инцидент произошел в период относительного затишья вдоль «Голубой линии», добавили в ВСООНЛ.

Ранее стало известно, что ЦАХАЛ и военные чиновники оказывают на израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху давление ради нанесения решающего удара по боевикам радикального ливанского движения «Хезболла».