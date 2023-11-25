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05:29, 25 ноября 2023Бывший СССР

На Украине рассказали о районах гетто для венгров

Глава общины венгров Томпа: Украина превратила Закарпатье в гетто для венгров

Фото: Армен Тер-Месропян / РИА Новости

Приграничные районы Закарпатья превратились в гетто для венгров. Об этом в эфире «Радио НВ» рассказал глава венгерской общины Тибор Томпа.

Он объяснил, что в том регионе есть множество поселений, жители которых не не говорят по-украински. «Это привело к созданию одноязычного гетто, и эти люди абсолютно не интегрированы в украинское общество», — заявил Томпа. «Пропащее поколение», — оценил он таких граждан Украины.

Ранее в Министерстве иностранных дел (МИД) Венгрии заявили, что страна не поддержит вступление Украины в Европейский союз до тех пор, пока соседняя страна не восстановит права венгров, проживающих в Закарпатье. Будапешт считает, что на Украине угнетаются права венгров в Закарпатской области, и обещает делать все возможное для того, чтобы этих венгров защитить согласно своему представлению.

13 декабря 2022 года Верховная Рада Украины приняла закон о национальных меньшинствах. Он гарантирует представителями нацменьшинств права и свободы, в том числе на использование своего языка «частно и публично, в устной и письменной формах», но «в пределах, не противоречащих закону».

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      Марина Совина
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