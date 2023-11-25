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10:37, 25 ноября 2023Бывший СССР

На Украине заявили о рекордном количестве атак российских беспилотников

В ВСУ заявили о рекордном количестве атак российских беспилотников по Украине
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Oleksii Chumachenko / Globallookpress.com

На Украине заявили, что Вооруженные силы (ВС) России в ночь на 25 ноября выпустили рекордное количество беспилотников в сторону республики. Об этом в своем Telegram-канале сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николай Олещук.

Как утверждает командующий, российские войска запустили 75 ударных беспилотников. Основным направлением атак стал Киев.

Ранее сообщалось, что в Киеве раздаются взрывы сразу в нескольких районах. По словам очевидцев, они слышны в Голосеевском районе, со стороны аэропорта Жуляны, а также в центре города.

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      Алевтина Запольская
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