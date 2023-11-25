На Украине заявили о рекордном количестве атак российских беспилотников
В ВСУ заявили о рекордном количестве атак российских беспилотников по УкраинеСюжетВзрывы в Киеве:
На Украине заявили, что Вооруженные силы (ВС) России в ночь на 25 ноября выпустили рекордное количество беспилотников в сторону республики. Об этом в своем Telegram-канале сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николай Олещук.
Как утверждает командующий, российские войска запустили 75 ударных беспилотников. Основным направлением атак стал Киев.
Ранее сообщалось, что в Киеве раздаются взрывы сразу в нескольких районах. По словам очевидцев, они слышны в Голосеевском районе, со стороны аэропорта Жуляны, а также в центре города.