На Украине заявили о рекордном количестве атак российских беспилотников

В ВСУ заявили о рекордном количестве атак российских беспилотников по Украине

На Украине заявили, что Вооруженные силы (ВС) России в ночь на 25 ноября выпустили рекордное количество беспилотников в сторону республики. Об этом в своем Telegram-канале сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николай Олещук.

Как утверждает командующий, российские войска запустили 75 ударных беспилотников. Основным направлением атак стал Киев.

Ранее сообщалось, что в Киеве раздаются взрывы сразу в нескольких районах. По словам очевидцев, они слышны в Голосеевском районе, со стороны аэропорта Жуляны, а также в центре города.