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12:59, 25 ноября 2023Спорт

Новичок «Ак Барса» рассказал об отмене в США из-за буллинга одноклассника

Новичок «Ак Барса» Миллер рассказал об отмене в США из-за буллинга одноклассника

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Новичок «Ак Барса» Митчелл Миллер рассказал, как его отменили в США из-за буллинга чернокожего одноклассника. Об этом сообщает «Бизнес Online».

По словам игрока, это произошло в школе, когда ему было 14 лет. «Задевали его, издевались, о чем я сожалею до сих пор. Тогда мы не задумывались, насколько это жестоко, неправильно и глупо», — отметил Миллер.

По мнению американца, та ситуация поставила крест на его перспективах в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и других североамериканских чемпионатах. «Хочется, чтобы в какой-то момент наказания за это прекратились. Я хотел бы иметь возможность продолжать жизнь», — заявил Миллер.

«Ак Барс» заключил контракт с 21-летним американским защитником на три года. Миллер перешел в казанский клуб из словацкого «Липтовски-Микулаш».

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      Алексей Гусев
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