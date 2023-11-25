Украина пригрозила России расплатой за взрывы

Глава офиса Ермак: Украина отплатит за все удары по ее территории

Россия поплатится за взрывы в Киеве, заявил руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак. Его слова передает издание «Укринформ».

«За все будет ответ, за все будет расплата», — пообещал он. Ермак подчеркнул, что Украина будет становиться все сильнее.

25 ноября в Киеве прозвучала серия взрывов. В городе объявили воздушную тревогу, работают средства противовоздушной обороны (ПВО). Сообщалось, что воздушном пространстве Киевской области было обнаружено большое количество беспилотников, направлявшихся к украинской столице с разных направлений.

В результате взрывов в городе также произошел пожар в нежилом помещении.