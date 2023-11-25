Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:05, 25 ноября 2023Бывший СССР

В Киеве произошел пожар после взрывов

Администрация Киева сообщила о пожаре в нежилом помещении после взрывов
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

В результате взрывов в Киеве произошел пожар. Об этом сообщил начальник городской военной администрации Сергей Попко в своем Telegram-канале.

«В Соломенском районе произошло возгорание в нежилом помещении на площади 100 квадратных метров», — рассказал он. Сведений о пострадавших пока не приводится.

О взрывах в Киев стало известно утром 25 ноября. Телеканал «Общественное» сообщил о приближающемся к городу значительном количестве беспилотников. В городе также была объявлена воздушная тревога.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Глава СБУ пригрозил уничтожить Крымский мост

      Путин подписал указ о посмертном награждении журналиста Максудова

      В Киеве произошел пожар после взрывов

      Российская фигуристка показала фото в бикини с глубоким декольте

      В России предложили принять закон о русском народе

      В США рассказали о негативном отношении американцев к финансированию Украины

      В США усомнились в шансах Зеленского выжить

      Короля Карла III заподозрили в трате денег умерших людей в личных целях

      В Германии заявили о символическом характере обещаний ЕС Украине

      В России ответили на обвинения Украины в дискредитации

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости