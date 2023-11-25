В Киеве произошел пожар после взрывов

Администрация Киева сообщила о пожаре в нежилом помещении после взрывов

В результате взрывов в Киеве произошел пожар. Об этом сообщил начальник городской военной администрации Сергей Попко в своем Telegram-канале.

«В Соломенском районе произошло возгорание в нежилом помещении на площади 100 квадратных метров», — рассказал он. Сведений о пострадавших пока не приводится.

О взрывах в Киев стало известно утром 25 ноября. Телеканал «Общественное» сообщил о приближающемся к городу значительном количестве беспилотников. В городе также была объявлена воздушная тревога.