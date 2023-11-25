Позицию НАТО по отставке Зеленского объяснили

Политолог Бышок: никто из НАТО не заявлял, что альянс желает отставки Зеленского

Никто из официальных лиц НАТО не подтверждал, что альянс желает ухода президента Украины Владимира Зеленского с поста главы страны, рассказал кандидат политических наук Станислав Бышок. В разговоре с «Лентой.ру» политолог объяснил позицию альянса.

При этом Бышок отметил, что политически возможно все, что возможно физически.

«Возможно ли физически человеку отказаться баллотироваться на новый срок или вообще уйти со своей должности? Возможно», — добавил он.

Есть ли такой вариант, что какой-то из способов завершения конфликта привязывается к уходу Зеленского и приходу какого-то нового человека, который будет более склонен к переговорам с Россией? Конечно, есть Станислав Бышок политолог

Но пока официальные лица НАТО говорят о том, что будут поддерживать Киев, а политические вопросы с Россией, по их словам, это уже дело самой Украины, отметил политолог.

«Мы действительно видим разговоры, в том числе со стороны украинских спикеров, более намекающие на переговоры, чем это было год назад. Но дело ли в одном Зеленском? Трудно сказать, что только в нем. В конце концов, было общим мнением продолжать боевые действия. Поэтому говорить, что все упирается в Зеленского, — это упрощение», — заключил Бышок.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что страны НАТО в кулуарах требуют от президента Украины Владимира Зеленского покинуть пост главы государства. По его мнению, лидеры стран Североатлантического альянса в личных беседах с украинским лидером говорят, что «все кончено и ему необходимо уйти с поста достойно».

