Работа украинских заводов оказалась под угрозой из-за польских перевозчиков

«Укртрубопром»: украинским заводам грозит остановка из-за польских перевозчиков

Украинские заводы по производству труб могут в скором времени прекратить свою работу из-за блокировки контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Польшей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отраслевое объединение горно-металлургического комплекса Украины «Укртрубопром».

Отмечается, что на украинско-польской границе застряло множество фур с трубами, в результате чего были нарушены сроки доставки. Не исключено, что с середины декабря практически все трубные заводы, которые расположены в прифронтовых регионах, будут вынуждены останавливать производственные мощности, предупредило объединение.

Ранее стало известно, что на границе Польши и Украины застряло военное оборудование для украинской армии и другой критический импорт. В частности, в пробках на границе стоят фуры с комплектующими для детекторов приближения «Ланцетов». Кроме того, также оказались заблокированы автомобили с гумпомощью для Украины.

В начале ноября польские перевозчики заблокировали украинско-польскую границу в знак протеста. Они потребовали ввести коммерческие ограничения для украинских перевозчиков и ограничить их количество.