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12:08, 25 ноября 2023Экономика

В России расширят поддержку пострадавших от действий Украины аграриев

Правительство России расширит поддержку пострадавших от действий Киева аграриев

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Правительство России расширит дополнительную поддержку аграриев, пострадавших из-за действий Украины. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Речь идет о сельхозпроизводителях, имущество которых пострадало из-за действий украинских военных. «С 1 января 2024 года для таких сельхозпроизводителей при расчете размера субсидии может применяться повышающий коэффициент, за счет которого увеличится объем господдержки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что размер каждой субсидии будет определяться региональными нормативными актами.

На государственную поддержку могут рассчитывать малые и средние предприятия, самозанятые и граждане, ведущие личные подсобные хозяйства. Субсидии будут предоставляться на проведение агротехнологических работ, производство овощей на открытом и защищенном грунтах — в теплицах или парниках.

Крым и дальневосточные регионы получат более высокий коэффициент при распределении финансирования.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что у страны есть все для развития агропромышленного комплекса и для того, чтобы продукция поставлялась на внутренние и внешние рынки.

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      Алевтина Запольская
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