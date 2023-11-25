Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:44, 25 ноября 2023Россия

Россия доставила партию гумпомощи для населения Газы

Спецборт МЧС России доставил 15 тонн гумпомощи для населения Газы

Фото: МЧС России

Специальный борт МЧС России доставил новую партию гуманитарной помощи весом 15 тонн для населения сектора Газа. Об этом сообщает в Telegram-канале пресс-служба ведомства.

«В Египте гуманитарный груз будет передан представителям Египетского общества Красного Полумесяца», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в дальнейшем новую партию гумпомощи передадут жителям Газы.

23 ноября сообщалось, что Россия направила 28 тонн гуманитарной помощи для населения сектора Газа, включая продукты и консервы, постельные принадлежности, детское питание и средства личной гигиены. Самолет МЧС России вылетел из аэропорта Минеральные Воды.

Ранее стало известно, что в Россию вернулись еще 105 эвакуированных из сектора Газа, их доставили в Москву. По данным МЧС России, за помощью в эвакуации из сектора Газа обратились в совокупности более 900 человек.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      В США рассказали о новой стратегии России по использованию «Искандеров». Украине стоит опасаться массированных ударов

      Россия доставила партию гумпомощи для населения Газы

      Мэр Пензы высказался об установке мемориальных досок участникам СВО на школах

      Отец российского мэра начал гонять кабанов и лосей на вертолете и попал на видео

      Бультерьер напал на четырехлетнюю россиянку и ее няню

      В России руководителя детского парламента задержали по подозрению в педофилии

      Папа Римский отменил аудиенции из-за болезни

      В Киеве начались аварийные отключения света

      Стало известно о состоянии здоровья Николая Дроздова

      В России расширят поддержку пострадавших от действий Украины аграриев

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости