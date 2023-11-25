Россия доставила партию гумпомощи для населения Газы

Спецборт МЧС России доставил 15 тонн гумпомощи для населения Газы

Специальный борт МЧС России доставил новую партию гуманитарной помощи весом 15 тонн для населения сектора Газа. Об этом сообщает в Telegram-канале пресс-служба ведомства.

«В Египте гуманитарный груз будет передан представителям Египетского общества Красного Полумесяца», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в дальнейшем новую партию гумпомощи передадут жителям Газы.

23 ноября сообщалось, что Россия направила 28 тонн гуманитарной помощи для населения сектора Газа, включая продукты и консервы, постельные принадлежности, детское питание и средства личной гигиены. Самолет МЧС России вылетел из аэропорта Минеральные Воды.

Ранее стало известно, что в Россию вернулись еще 105 эвакуированных из сектора Газа, их доставили в Москву. По данным МЧС России, за помощью в эвакуации из сектора Газа обратились в совокупности более 900 человек.