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12:05, 25 ноября 2023Силовые структуры

Россиянин лишил жизни знакомого из-за карточного долга

В Астрахани следователи возбудили дело против мужчины за убийство из-за долга

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Астрахани следователи возбудили уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя, который лишил жизни знакомого из-за невозвращенного карточного долга. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина проходит обвиняемым по статье 105 УК РФ. Он задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, вечером 22 ноября компания из четырех человек выпивала в одной из квартир по улице Боевой в Советском районе города. Между двумя мужчинами возник конфликт, в результате которого обвиняемый схватил нож и как минимум дважды ударил знакомого в тело и шею.

Ранее в Тюмени суд арестовал 28-летнего местного жителя, который расправился со спящей матерью при помощи кухонного ножа.

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      Варвара Митина
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