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01:02, 25 ноября 2023Бывший СССР

Российский офицер рассказали о первых днях наступления под Авдеевкой

Российский офицер рассказал про первые дни наступления под Авдеевкой

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Российская артиллерия не жалела снарядов в первые дни продвижения под Авдеевкой. Об этом рассказал офицер Вооруженных сил России с позывным Самара в беседе с корреспондентом «Ленты.ру», рассказывая о первых днях наступления.

Речь идет о продвижении к Авдеевке, крупному узлу обороны украинских войск, потерянному Донецкой народной республикой (ДНР) еще в 2014 году. Наступление ВС РФ на этом участке началось еще в октябре.

Российский офицер выполнял боевые задачи в составе артиллерийских расчетов, расположенных южнее Авдеевки. Его подразделениям противостояли части ВСУ, укрепившиеся в районе поселка Невельское. Целью Самары было не дать противнику подтянуть резервы для отражения российского штурма.

«Все лето мы берегли боеприпасы, получали по остаточному принципу. Они передавались на более приоритетные направления. Но сегодня мы не жалеем снарядов», — рассказал собеседник «Ленты.ру». По его словам, в ночь перед началом наступления украинские позиции атаковали силы ВКС РФ, затем в атаку пошла тяжелая бронетехника при поддержке пехоты и артиллерии.

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16 ноября стало известно, что российские войска сумели прорвать оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Авдеевского песчаного карьера. Им удалось войти в город с севера, нарушив снабжение гарнизона, а также создать угрозу его постепенного окружения.

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