Стало известно о возможности возобновления боев в Газе раньше срока

Channel 13: Израиль может возобновить бои в Газе раньше срока

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) может возобновить бои в Газе раньше срока окончания гуманитарной паузы, если палестинское движение ХАМАС не освободит часть заложников до полуночи по местному времени (01:00 по московскому времени). Об этом стало известно телеканалу Channel 13 от источника в системе безопасности.

«Если ХАМАС не освободит заложников к полуночи, мы можем вернуться к маневрированию в секторе Газа», — приводит телеканал слова собеседника.

Ранее начальник Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что армия планирует возобновить операцию в Газе сразу после завершения гуманитарной паузы. По словам военачальника, израильские военные используют гуманитарную паузу для отдыха и подготовки к дальнейшим операциям.