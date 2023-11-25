ЦАХАЛ заявил о планах возобновить операцию в Газе после паузы

Начальник Генштаба ЦАХАЛ Халеви сообщил о планах возобновить операцию в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) планирует возобновить операцию в Газе сразу после завершения гуманитарной паузы. Об этом заявил начальник Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви, чьи слова приводит The Times of Israel.

«Мы не намерены, не желаем и не готовы остановить эти усилия, пока не вернем всех заложников. Вернуть их — наш моральный долг», — пояснил Халеви.

По словам военачальника, израильские военные используют гуманитарную паузу для отдыха и подготовки к дальнейшим операциям. ЦАХАЛ, подчеркнул он, вернется к наступлению сразу после окончания паузы.

Ранее представитель ЦАХАЛ Рафаэль Рафовиц заявил, что Израиль допускает вероятность перемирия с палестинским движением ХАМАС.