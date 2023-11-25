В Израиле допустили вероятность перемирия с ХАМАС

Представитель ЦАХАЛ Рафовиц допустил возможность перемирия с ХАМАС

Израиль допускает вероятность перемирия с палестинским движением ХАМАС. Об этом заявил представитель Армии обороны страны (ЦАХАЛ) Рафаэль Рафовиц в эфире телеканала BFMTV.

«Такая возможность существует. Речь идет о продлении перемирия в обмен на возвращение заложников», — пояснил он.

Ранее бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что перемирие между ХАМАС и Израилем является плохой сделкой. Миссия израильской армии по уничтожению радикальной палестинской группировки гораздо важнее.

24 ноября ЦАХАЛ обвинила ХАМАС в нарушении перемирия. В 7:15 (8:15 по московскому времени), спустя 15 минут после вступления в силу режима прекращения огня, была выпущена ракета в сторону южного Израиля, которая была перехвачена. Сирены прозвучали в эвакуированных южных израильских городах Киссуфим и Эйн-ха-Шлоша.