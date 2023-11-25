Стало известно о взрывах в центральной части Украины
В украинском Кроповницком произошла серия взрывовСюжетВзрывы в Запорожье:
В городе Кропивницкий (бывший Кировоград), расположенном в центральной части Украины, прозвучала серия взрывов. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели» в своем Telegram-канале.
«Кропивницкий, местные паблики сообщают о взрывах», — говорится в публикации. Подробности издание не приводит.
Ранее сообщалось о взрыве подконтрольном Киеву Запорожье. Власти Украины объявили воздушную тревогу на занимаемой части Запорожской области, а также в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях.
Днем 24 ноября стало известно о взрывах в Николаеве. Кроме того, местные власти сообщили о повреждении инфраструктурных объектов в Харьковской области.