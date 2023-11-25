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06:08, 25 ноября 2023Бывший СССР

Стало известно о взрывах в центральной части Украины

В украинском Кроповницком произошла серия взрывов
СюжетВзрывы в Запорожье:

Фото: Reuters

В городе Кропивницкий (бывший Кировоград), расположенном в центральной части Украины, прозвучала серия взрывов. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели» в своем Telegram-канале.

«Кропивницкий, местные паблики сообщают о взрывах», — говорится в публикации. Подробности издание не приводит.

Ранее сообщалось о взрыве подконтрольном Киеву Запорожье. Власти Украины объявили воздушную тревогу на занимаемой части Запорожской области, а также в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях.

Днем 24 ноября стало известно о взрывах в Николаеве. Кроме того, местные власти сообщили о повреждении инфраструктурных объектов в Харьковской области.

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      Екатерина Подвигина
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