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17:01, 24 ноября 2023Бывший СССР

Стало известно о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье

В подконтрольном Киеве Запорожье произошел взрыв
СюжетВзрывы в Запорожье:

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine / Reuters

В подконтрольном Киеву Запорожье произошел взрыв. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели» в Telegram.

Власти Украины объявили воздушную тревогу на занимаемой части Запорожской области, а также в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях.

Ранее стало известно о взрывах в Николаеве. Кроме того, местные власти сообщили о повреждении инфраструктурных объектов в Харьковской области.

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      Алевтина Запольская
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