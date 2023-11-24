Стало известно о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье

В подконтрольном Киеве Запорожье произошел взрыв

В подконтрольном Киеву Запорожье произошел взрыв. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели» в Telegram.

Власти Украины объявили воздушную тревогу на занимаемой части Запорожской области, а также в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях.

Ранее стало известно о взрывах в Николаеве. Кроме того, местные власти сообщили о повреждении инфраструктурных объектов в Харьковской области.