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22:09, 25 ноября 2023Мир

ЦАХАЛ решил оставаться в Газе до освобождения всех заложников

Минобороны Израиля: ЦАХАЛ не уйдет из Газы до освобождения всех заложников

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что Армия обороны страны (ЦАХАЛ) не покинет сектор Газа, пока все заложники не будут возвращены домой. Об этом пишет газета The Times of Israel.

«Мы не можем покинуть Газу и остановить войну, пока мы не достигнем ситуации, при которой мы вернем всех заложников - а их еще много», — сказал он. В офисе министра сообщили, что глава ведомства совершил поездку по северному побережью Газы. Он пообщался с командирами и солдатами. Галанта проинформировали об условиях безопасности израильских сил во время прекращения огня.

В ходе поездки глава Минобороны Израиля подчеркнул, что нынешняя гуманитарная пауза в Газе будет короткой. Дальнейшие переговоры с палестинским исламистским движением ХАМАС «будут вестись под огнем», отметил он.

Ранее Йоав Галант предположил, что военная операция на территории анклава продлится еще минимум два месяца.

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      Марина Совина
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