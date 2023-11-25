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20:28, 25 ноября 2023Мир

В Аргентине задумались о присоединении к БРИКС

TN: команда президента Аргентины Милея думает над идеей присоединения к БРИКС

Фото: Alet Pretorius / Reuters

Команда нового президента Аргентины Хавьера Милея думает над идеей присоединения к БРИКС. Об этом сообщает телеканал TN со ссылкой на источники в партии Милея.

«На данный момент международный блок команды, возглавляемый будущей главой МИД Дианой Мондино, анализирует возможность пойти по пути присоединения к БРИКС», — говорится в сообщении.

Телеканал уточнил, что, если Аргентина пойдет по пути присоединения к БРИКС, то это будет сделано с не очень активным участием.

Ранее противник вступления Аргентины в БРИКС, крайне правый политик Милей победил на президентских выборах в Аргентине. Кандидат на пост главы МИД Аргентины Диана Мондино, в свою очередь, заявила, что страна прекратит взаимодействие с правительствами Китая и Бразилии.

Позднее Мондино заявила, что Аргентина не собирается разрывать отношения с КНР, Бразилией и Россией. «Это вещи, которые не имеют смысла и логики... Нет ни разрыва, ни изменения отношений... Не может быть и разрыва с Россией», — уточнила она.

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      Никита Абрамов
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