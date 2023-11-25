В Москве 22-летняя водитель BMW сбила трех пешеходов

В Москве 22-летняя водитель BMW не справилась с управлением и сбила трех человек

В Москве на Открытом шоссе 22-летняя водитель BMW сбила трех пешеходов, стоявших на тротуаре, сообщает Telegram-канал Shot.

Девушка не справилась с управлением и на скорости въехала на светофор. В это время около него стояли три человека. Об их состоянии пока не сообщается.

Ранее на автодороге Малоярославец — Боровск в Калужской области водитель Renault Logan столкнулся с автобусом, в котором были дети и сопровождавшие их взрослые.