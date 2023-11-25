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19:10, 25 ноября 2023Мир

В ООН указали на проблемы в правозащитной сфере США

МИД России: комитет ООН указал на проблемы в правозащитной сфере США

Фото: David Veksler / Unsplash

Комитет по правам человека (КПЧ) ООН указал на наличие у США проблем в правозащитной сфере. Об этом говорится в сообщении МИД России, опубликованном на сайте министерства.

«Выводы и заключительные замечания КПЧ по итогам рассмотрения американского доклада наглядно свидетельствуют о наличии многочисленных проблем в правозащитной области у страны, провозгласившей себя "образцом демократии" и "лидером в деле борьбы за права человека во всем мире», — говорится в сообщении.

В российском дипломатическом ведомстве заявили, что КПЧ на конкретных примерах «развенчал миф о непогрешимости репутации США», а также доказал несовершенство законодательной системы Соединенных Штатов, которые не способны обеспечить эффективную защиту прав и свобод граждан.

Ранее заместитель постоянного представителя России в Женеве Андрей Белоусов заявил, что в Вооруженных силах Украины зафиксированы многочисленные нарушения Конвенции о негуманном оружии, Оттавской конвенции о запрете применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении.

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      Никита Абрамов
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