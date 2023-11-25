Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:07, 25 ноября 2023Россия

В России ответили на обвинения Украины в дискредитации

Сенатор Пушков: мировое сообщество устало от поведения Украины
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Мировое сообщество устало от финансирования Украины, которая убеждена, что ей все должны. Об этом заявил член Совета Федерации России Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Таким образом он отреагировал на обвинения в адрес России о дискредитации Украины. «Разве в наши дни требуется "разгонять" информацию против Украины и США?» — задался вопросом сенатор.

По его мнению, военные и политические цели Киева неадекватны. Вашингтон, в свою очередь, потерял авторитет в результате своей политики относительно палестино-израильского конфликта, добавил Пушков. «И это тоже понимает весь мир. Никакого дополнительного толчка от России здесь не требуется», — подчеркнул он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о желании Москвы развязать войну на Ближнем Востоке. По словам Пескова, подобные обвинения не имеют под собой никаких оснований.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Глава СБУ пригрозил уничтожить Крымский мост

      В США рассказали о негативном отношении американцев к финансированию Украины

      В США усомнились в шансах Зеленского выжить

      Короля Карла III заподозрили в трате денег умерших людей в личных целях

      В Германии заявили о символическом характере обещаний ЕС Украине

      В России ответили на обвинения Украины в дискредитации

      Россиян предупредили об опасности переохлаждения

      Мобильный трафик в Европе утроится через пять лет

      Эвакуированный из Газы врач рассказал о разрушенной больнице «Аш-Шифа»

      На Украине рассказали о тренировке перед «ударом» по западному союзнику

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости