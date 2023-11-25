В России ответили на обвинения Украины в дискредитации

Сенатор Пушков: мировое сообщество устало от поведения Украины

Мировое сообщество устало от финансирования Украины, которая убеждена, что ей все должны. Об этом заявил член Совета Федерации России Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Таким образом он отреагировал на обвинения в адрес России о дискредитации Украины. «Разве в наши дни требуется "разгонять" информацию против Украины и США?» — задался вопросом сенатор.

По его мнению, военные и политические цели Киева неадекватны. Вашингтон, в свою очередь, потерял авторитет в результате своей политики относительно палестино-израильского конфликта, добавил Пушков. «И это тоже понимает весь мир. Никакого дополнительного толчка от России здесь не требуется», — подчеркнул он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о желании Москвы развязать войну на Ближнем Востоке. По словам Пескова, подобные обвинения не имеют под собой никаких оснований.