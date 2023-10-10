В Кремле отреагировали на обвинения Зеленского в адрес России

Песков назвал беспочвенными обвинения Зеленского в адрес России

В Кремле считают беспочвенными обвинения президента Украины Владимира Зеленского в адрес России — он считает, что Москва заинтересована в развязывании войны на Ближнем Востоке. Об этом завил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает Ura.ru.

«[Это заявление восприняли] негативно. Они совершенно не имеют под собой никаких оснований. Мы видим разные процессы. Застарелый палестино-израильский конфликт, который имеет глубокие корни. Там много противоречий. Не все так глубоко знают историю и владеют нюансами», — заявил Песков.