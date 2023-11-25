Жители Финляндии вышли на протесты против закрытия границы с Россией

В Финляндии прошли митинги против закрытия границы с Россией

В Финляндии прошли митинги против закрытия границы с Россией, сообщает РЕН ТВ.

В Тампере и Хельсинки местные жители вышли на улицы с требованием от властей не закрывать КПП на границе с Россией. Протестующие заявили, что в РФ у них живут родственники и из-за закрытия наземных пунктов семьи оказались разделены. Также люди обратили внимание, что при закрытии границы они не смогут навестить близких людей на новогодних праздниках и в Рождество.

В ночь на 24 ноября власти Финляндии приняли решение закрыть все контрольно-пропускные пункты на сухопутной границе с Россией, кроме самого северного — Райя-Йоосеппи (с российской стороны — Лотта, Мурманская область).

