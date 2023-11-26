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11:05, 26 ноября 2023Путешествия

Аэропорт Внуково сообщил об отмене частичных ограничений на полеты утром

Аэропорт Внуково заявил о штатной работе после частичных ограничений на полеты

Фото: Ivan Shimko / Unsolash

Аэропорт Внуково отменил частичные ограничения на полеты, введенные ранним утром в воскресенье, сейчас работа аэропорта проходит в штатном режиме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

«По независящим от аэропорта причинам во Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в 05:03. В 06:33 все ограничения на полеты сняты. Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме. На данный момент работаем штатно на прием и выпуск воздушных судов», — заявила пресс-служба.

Аэропорты Домодедово и Жуковский также работают в штатном режиме

Ранее стало известно, что в пятницу, 24 ноября в трех аэропортах Москвы из-за погоды отменили и задержали 48 рейсов. Во Внуково отложили 10 отправлений, 4 рейса не состоялись. В Домодедово 14 самолетов отправились с опозданием, еще 5 вылетов отменили. При этом в Шереметьево 14 воздушных судов вылетели позже назначенного, а один рейс был отменен.

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      Мария Совина
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