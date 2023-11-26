Болельщик атаковал российского футболиста во время матча РПЛ

Болельщик сбил с ног вратаря «Рубина» Юрия Дюпина во время матча РПЛ

Болельщик атаковал вратаря казанского «Рубина» Юрия Дюпина во время матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против воронежского «Факела». Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в конце встречи. Фанат выбежал на поле, после чего его попытались задержать стюарды. В этот момент нарушитель упал и сбил с ног голкипера. Отмечается, что болельщик был задержан сотрудниками полиции.

Встреча между «Рубином» и «Факелом» прошла на стадионе «Ак Барс Арена» и завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 37-й минуте забил полузащитник хозяев Руслан Безруков.

В следующем матче «Рубин» на выезде сыграет с московским «Динамо» 4 декабря. «Факел» двумя днями ранее примет калининградскую «Балтику».

