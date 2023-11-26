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00:31, 26 ноября 2023Мир

Британский военный заявил об отдавших все свое оружие партнерах Украины

Британский военный Грант: все страны, кроме США, отдали Украине все, что могли

Фото: Gleb Gach / Reuters

Бывший британский офицер Глен Грант в интервью журналистам украинского телеканала «Еспресо», опубликованном на Youtube-канале вещателя заявил, что все западные партнеры Украины, кроме США, уже отдали Киеву все запасы вооружения.

Так, по его словам, свои склады опустошили Латвия, Эстония и Чехия, а Польша отдала огромное количество оборудования и все еще ожидает поступления нового.

Как считает Грант, США все еще обладают серьезными запасами вооружения, однако по определенным причинам не торопятся передавать его Киеву. Среди возможных причин он назвал подготовку к войне с Китаем.

Ранее Евросоюз совместно с канадскими властями подтвердили намерение продолжать оказывать другие виды помощи Украине. Речь идет в том числе о наращивании военных поставок и подготовке солдат.

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      Марина Совина
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