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13:01, 26 ноября 2023Бывший СССР

На Украине сообщили об отключении магистральных ЛЭП в Киевской области

«Укрэнерго» заявило об отключении магистральных электролиний в Киевской области
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Unsplash

Магистральные линии электропередачи (ЛЭП) отключены в Киевской области на Украине. Об этом заявил глава национальной энергетической компании «Укрэнерго» Вадим Кудрицкий в эфире телеканала «Рада».

«Были повреждения в Киевском регионе, в городе Киеве несколько магистральных мощных линий электропередачи, которые питают город и города вокруг Киева, отключились ночью из-за мощной атаки... У нас из-за этого были риски, мы могли ввести некоторые ограничения энергопотребления до восстановления, но нам удалось пройти день без отключений», — заявил он.

Ранее стало известно, что в Киеве прозвучала серия взрывов. До этого в украинской столице из-за обнаружения дронов в воздушном пространстве была объявлена воздушная тревога. Также сообщалось об угрозе ракетного удара по Киеву. Позднее украинские СМИ сообщили, что в Киеве начались перебои с электричеством. Предположительно, была повреждена линия электропередачи, на которую упали обломки беспилотников.

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      Алевтина Запольская
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