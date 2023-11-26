На Украине упрекнули Зеленского в несбывшемся обещании победы

Отставной генерал Кривонос упрекнул Зеленского в несбывшемся обещании победы

Отставной украинский генерал Сергей Кривонос в эфире телеканала «Прямой» упрекнул президента страны Владимира Зеленского в несбывшемся обещании победы. Выпуск доступен на YouTube.

«У нас в прошлом году и в первой половине этого года говорили про победу, что русские выдохлись, что у них больше нет ракет, что экономика пришла в упадок. Говорили же такое? Да, говорили», — заявил Кривонос, отметив, что данная информация не соответствует действительности.

По этой причине экс-генерал посоветовал главе государства сменить спичрайтера, который составляет тексты о ходе конфликта с Россией.

Ранее Кривонос заявил, что Зеленский не способен должным образом управлять Украиной. По его мнению, Зеленский «не исполняет обязанности, он играет обязанности президента».