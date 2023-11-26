Экс-вратарь «Челси» Петр Чех дебютировал в Британской элитной хоккейной лиге

Бывший вратарь «Челси» и «Арсенала» Петр Чех дебютировал в Британской элитной хоккейной лиге (EIHL). Об этом сообщает Belfast Telegraph.

Экс-футболист вышел на лед в составе североирландского клуба «Белфаст Джайантс» в концовке встречи против «Глазго Клэн». К тому моменту его команда вела со счетом 5:1. Чех оставил свои ворота в неприкосновенности и помог «Белфасту» довести матч до победы.

41-летний Чех завершил футбольную карьеру в 2019 году и тогда же перешел в хоккей. Вратарь известен по выступлениям за лондонские «Челси» и «Арсенал». В составе «аристократов» он четырежды становился чемпионом Англии и выигрывал Лигу чемпионов. В 2004-м футболист стал бронзовым призером чемпионата Европы в составе национальной сборной Чехии.