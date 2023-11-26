Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Оренбург
Сегодня
12:00 (Мск)
Ахмат
МИР Российская Премьер-лига|16-й тур
Урал
Сегодня
14:00 (Мск)
Краснодар
МИР Российская Премьер-лига|16-й тур
Рубин
Сегодня
16:30 (Мск)
Факел
МИР Российская Премьер-лига|16-й тур
Реал Сосьедад
Сегодня
18:15 (Мск)
Севилья
Испания - Примера|14-й тур
Ростов
Сегодня
19:00 (Мск)
Пари Нижний Новгород
МИР Российская Премьер-лига|16-й тур
Эвертон
Сегодня
19:30 (Мск)
Манчестер Юнайтед
Англия - Премьер-лига|13-й тур
Ювентус
Сегодня
22:45 (Мск)
Интер М
Италия - Серия А|13-й тур
11:01, 26 ноября 2023Спорт

Петр Чех дебютировал в Британской элитной хоккейной лиге

Экс-вратарь «Челси» Петр Чех дебютировал в Британской элитной хоккейной лиге

Фото: Samantha Gades / Unsplash

Бывший вратарь «Челси» и «Арсенала» Петр Чех дебютировал в Британской элитной хоккейной лиге (EIHL). Об этом сообщает Belfast Telegraph.

Экс-футболист вышел на лед в составе североирландского клуба «Белфаст Джайантс» в концовке встречи против «Глазго Клэн». К тому моменту его команда вела со счетом 5:1. Чех оставил свои ворота в неприкосновенности и помог «Белфасту» довести матч до победы.

41-летний Чех завершил футбольную карьеру в 2019 году и тогда же перешел в хоккей. Вратарь известен по выступлениям за лондонские «Челси» и «Арсенал». В составе «аристократов» он четырежды становился чемпионом Англии и выигрывал Лигу чемпионов. В 2004-м футболист стал бронзовым призером чемпионата Европы в составе национальной сборной Чехии.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      Сбитый украинский беспилотник врезался в многоэтажку в Туле. Один из жильцов дома получил ранение

      В Крыму оценили попытки Киева блокировать связь полуострова с миром

      Во Франции начались беспорядки после гибели подростка

      Минобороны показало видео с уничтожением артиллерийского орудия ВСУ в лесополосе

      Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили

      Бузова оценила свою внешность словами «нравится моя грудь»

      В России отреагировали на крупную атаку украинских беспилотников

      Москвичей предупредили о потеплении

      Аэропорт Внуково сообщил об отмене частичных ограничений на полеты утром

      Петр Чех дебютировал в Британской элитной хоккейной лиге

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости