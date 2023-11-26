Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:04, 26 ноября 2023Мир

Посольство России ответило на попытки США сравнить голодомор с СВО

Посольство России осудило попытки США сравнить спецоперацию с голодомором
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Tom Brenner / Reuters

Посольство России в Вашингтоне назвало нелепыми попытки американской администрации сравнить «голодомор» с специальной военной операцией РФ на Украине. Соответствующее сообщение было опубликовано в Telegram-канале дипмиссии.

«Усматриваем в этом не более чем новую попытку демонизировать Россию», — говорится в сообщении. Дипломаты также обвинили власти США в продвижении лживого тезиса о «голодоморе». В диппредставительстве подчеркнули, что трактовка событий 90-летней давности, в соответствии с которой советское руководство якобы преднамеренно и целенаправленно «заморило голодом» миллионы украинцев, коренным образом искажает историю.

В декабре 2022 года Европейский парламент признал голод 1932-1933 годов на Украине геноцидом. Резолюцию поддержали 507 парламентариев, против высказались 12, еще 17 воздержались.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны сообщило об уничтожении 20 беспилотников ВСУ над территорией России. Что известно об атаках?

      Повреждения многоэтажки в Туле после попадания обломков БПЛА показали на видео

      Раскрыты доходы российских актеров озвучки

      Попадание обломков сбитого беспилотника в тульскую многоэтажку попало на видео

      Астроном допустил столкновение астероида со спутниками Земли

      Половина российских компаний собралась повысить зарплаты сотрудникам

      Посольство России ответило на попытки США сравнить голодомор с СВО

      Губернатор Московской области рассказал о последствиях атаки украинских БПЛА

      Российский сенатор указал на забывчивость главы МИД Германии

      Бузова пошутила про пришедшего на ее концерт Даву

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости