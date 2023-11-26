Посольство России ответило на попытки США сравнить голодомор с СВО

Посольство России осудило попытки США сравнить спецоперацию с голодомором

Посольство России в Вашингтоне назвало нелепыми попытки американской администрации сравнить «голодомор» с специальной военной операцией РФ на Украине. Соответствующее сообщение было опубликовано в Telegram-канале дипмиссии.

«Усматриваем в этом не более чем новую попытку демонизировать Россию», — говорится в сообщении. Дипломаты также обвинили власти США в продвижении лживого тезиса о «голодоморе». В диппредставительстве подчеркнули, что трактовка событий 90-летней давности, в соответствии с которой советское руководство якобы преднамеренно и целенаправленно «заморило голодом» миллионы украинцев, коренным образом искажает историю.

В декабре 2022 года Европейский парламент признал голод 1932-1933 годов на Украине геноцидом. Резолюцию поддержали 507 парламентариев, против высказались 12, еще 17 воздержались.

