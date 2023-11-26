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18:02, 26 ноября 2023Мир

В России отреагировали на заявление Финляндии о готовности закрыть последний КПП

Депутат Журова назвала мигрантов предлогом Финляндии, чтобы закрыть границу с РФ

Фото: Emmi Korhonen / Lehtikuva / Reuters

Вопрос нелегальных мигрантов стал для Финляндии предлогом, чтобы окончательно закрыть наземную границу с Россией. Так на заявление Хельсинки о готовности закрыть последний КПП в разговоре с «Лентой.ру» отреагировала первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«Мне кажется, это больше предлог у них. Они же могут их не пускать, если на то пошло. Мне кажется, эта мера от россиян, чем от кого-либо другого. Этот процесс контролировать достаточно сложно, потому что люди приезжают к нам с одной целью, а потом пытаются добраться до Европы. Мне кажется, это благовидный предлог, чтобы закрыть совсем, а свалить все на нас, что мы неправильно здесь мигрантов пускаем», — считает депутат.

Мне кажется, это для них хуже, чем для нас, отношения были добрососедские, но у них свое видение на это. Они закрывают границы, а не мы, здесь совсем другая идеология

Светлана Журовадепутат Госдумы

Как сообщил глава финского правительства Петре Орпо, страна при необходимости закроет последний пункт пропуска на рубеже с Россией. Запросы на убежище в таком случае будут принимать в морских портах и воздушных гаванях.

В ночь на 24 ноября Финляндия закрыла все КПП с Россией, кроме самого северного пункта Райя-Йоосеппи (с российской стороны — Лотта, Мурманская область). Власти страны объяснили это резким наплывом беженцев, которые пытаются попасть в Европу. Хельсинки заявлял, что это провокация Москвы, российская сторона отвергла обвинения.

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