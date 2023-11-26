Президент Латвии опубликовал фото из бомбоубежища в Киеве во время атаки дронов

Президент Латвии Эдгар Ринкевич опубликовал фото из бомбоубежища в Киеве. Снимок он разместил в соцсети X.

«25 ноября, 05:10 утра, Киев», — говорится в подписи.

Латвийский президент прибыл с визитом в Киев в пятницу, 24 ноября. Он встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским. В ходе встречи лидеры обсудили ситуацию на поле боя, а также возможности и оборонительные потребности Украины, отметил Зеленский в Telegram.

В ночь на 25 ноября в Киеве несколько раз объявляли воздушную тревогу. Сообщалось, что в воздушном пространстве Киевской области было обнаружено большое количество дронов, направлявшихся к столице Украины с разных направлений. Кроме того, утром 25 ноября в украинской столице раздались взрывы, они доносились из нескольких районов города, в том числе из окрестностей аэропорта Жуляны.