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02:43, 26 ноября 2023Мир

Президент Латвии опубликовал фото из бомбоубежища в Киеве

Президент Латвии опубликовал фото из бомбоубежища в Киеве во время атаки дронов

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Латвии Эдгар Ринкевич опубликовал фото из бомбоубежища в Киеве. Снимок он разместил в соцсети X.

«25 ноября, 05:10 утра, Киев», — говорится в подписи.

Латвийский президент прибыл с визитом в Киев в пятницу, 24 ноября. Он встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским. В ходе встречи лидеры обсудили ситуацию на поле боя, а также возможности и оборонительные потребности Украины, отметил Зеленский в Telegram.

В ночь на 25 ноября в Киеве несколько раз объявляли воздушную тревогу. Сообщалось, что в воздушном пространстве Киевской области было обнаружено большое количество дронов, направлявшихся к столице Украины с разных направлений. Кроме того, утром 25 ноября в украинской столице раздались взрывы, они доносились из нескольких районов города, в том числе из окрестностей аэропорта Жуляны.

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      Марина Совина
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