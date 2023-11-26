Россиянин принес домой выброшенную кофемолку и едва не потерял сына

Забайкалец принес домой с улицы кофемолку, случился взрыв, его сын потерял кисть

Житель города Балей Забайкальского края нашел на улице выброшенную кофемолку, принес ее домой, из-за устройства он едва не потерял сына. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Россиянин, работающий сторожем, заметил пакет с кофемолкой недалеко от дома. Сам мужчина устройство проверять не стал, этим занялся его сын.

Как только подросток включил кофемолку в сеть, произошел взрыв. Он серьезно пострадал.

Восьмиклассника доставили в больницу со множественными оскольчатыми ранениями левой кисти, лица, правого глаза, груди, живота.

На место взрыва прибыли сотрудники полиции и криминалисты. Они собрали фрагменты кофемолки, среди которых нашли фрагмент, схожий с электродетонатором.

Позже выяснилось, что сын забайкальца потерял кисть после инцидента. Как утверждает Baza, следователи возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае школьник лишился двух пальцев из-за взрыва случайно найденного им запала для гранат.