Россиянин принес домой выброшенную кофемолку и едва не потерял сына
Житель города Балей Забайкальского края нашел на улице выброшенную кофемолку, принес ее домой, из-за устройства он едва не потерял сына. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.
Россиянин, работающий сторожем, заметил пакет с кофемолкой недалеко от дома. Сам мужчина устройство проверять не стал, этим занялся его сын.
Как только подросток включил кофемолку в сеть, произошел взрыв. Он серьезно пострадал.
Восьмиклассника доставили в больницу со множественными оскольчатыми ранениями левой кисти, лица, правого глаза, груди, живота.
На место взрыва прибыли сотрудники полиции и криминалисты. Они собрали фрагменты кофемолки, среди которых нашли фрагмент, схожий с электродетонатором.
Позже выяснилось, что сын забайкальца потерял кисть после инцидента. Как утверждает Baza, следователи возбудили уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае школьник лишился двух пальцев из-за взрыва случайно найденного им запала для гранат.