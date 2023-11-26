Пушков напомнил Бербок, что ряд стран не желают принятия Украины в Евросоюз

Глава МИД Германии Анналена Бербок напрасно забывает о том, что с вступлением Украины в Евросоюз согласны не все члены блока. На этот факт указал российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Создается впечатление, что Бербок забыла, что Германия в Евросоюзе не одна, и что он состоит из 27 государств, и далеко не все из них мечтают видеть Украину в ЕС», — заявил Пушков. По его словам, страна пребывает в плачевном состоянии, и ее вступление в союз может не только подорвать его финансовое положение, но и привести к расколу.

Однако, отметил сенатор, Бербок уверенно говорит о «мощном крыле, которое из идейного фанатизма и по политическим причинам будет пытаться протащить Украину в ЕС несмотря ни на что». Несогласных членов блока в необходимости принять Украину будут убеждать США.

«Платить за это, естественно, будут европейцы, а не США», — заключил Алексей Пушков.

Ранее глава МИД Германии Бербок заявила, что Киев будет укреплять ЕС в обозримом будущем. Она подчеркнула, что вступление Украины в Евросоюз отвечает его геополитическим интересам.