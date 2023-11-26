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21:01, 26 ноября 2023Спорт

«Ростов» одержал победу над «Нижним Новгородом» в матче РПЛ

«Ростов» победил «Нижний Новгород» в матче РПЛ со счетом 1:0

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

«Ростов» одержал победу над «Пари Нижним Новгородом» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Ростов Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. На 61-й минут пенальти реализовал защитник Максим Осипенко и вывел хозяев вперед.

Таким образом, после 16 матчей «Ростов» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. «Нижний Новгород» располагается на девятом месте, имея в активе 21 очкв.

В следующем матче «Ростов» на выезде сыграет с московским ЦСКА 3 декабря. «Нижний Новгород» днем ранее примет екатеринбургский «Урал».

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      Анастасия Борисова
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